Credito d’imposta 10.000 euro | come funziona il bonus

A partire dal 2026, le imprese private potranno usufruire di un credito d’imposta di 10.000 euro per ogni ricercatore assunto con contratto a tempo indeterminato. Questa misura sostituisce il precedente sgravio contributivo e mira a incentivare l’assunzione di personale specializzato nel settore della ricerca. La normativa riguarda esclusivamente le aziende che assumono ricercatori a tempo indeterminato.

Nel 2026, le imprese private possono accedere a un credito d’imposta di 10.000 euro per ogni ricercatore assunto con contratto indeterminato, sostituendo il precedente sgravio contributivo. Questa misura, finanziata dal PNRR con un fondo totale di 150 milioni di euro, richiede la prenotazione tramite la piattaforma del Ministero dell’Università e della Ricerca entro il 31 dicembre prossimo. Il meccanismo operativo prevede che l’azienda possa scalare immediatamente tale importo dai debiti fiscali o previdenziali tramite modello F24, senza che la somma sia considerata reddito imponibile. La disponibilità delle risorse segue una logica cronologica: chi si iscrive per primo accede al beneficio, fino all’esaurimento dello stanziamento previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il credito lo abbiamo noi con #Farsopoli e con tante altre porcate fatte contro di noi! Meglio che tu taccia per sempre, cartonato prescritto! #Moratti x.com

Iva annuale 2026: credito di circa 15.000 euro. Posso inviare senza visto atteso che comunque non effettuerò compensazioni per importi superiori ad euro 5.000. Grazie - facebook.com facebook