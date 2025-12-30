Percorsi per l’autonomia Vita indipendente | ecco tre appartamenti

I percorsi per l’autonomia e la vita indipendente rappresentano un importante passo avanti nell’inclusione delle persone con disabilità. Attraverso tre appartamenti dedicati, il progetto mira a favorire l’autonomia quotidiana e il rispetto delle esigenze individuali, traducendo in azioni concrete l’impegno verso un’integrazione reale. Un’iniziativa che si propone di offrire supporto e opportunità, promuovendo una maggiore qualità di vita per chi desidera vivere in modo più indipendente.

Un progetto che passa dalle parole ai fatti e che segna un passo concreto verso l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità. Con l’inaugurazione di tre appartamenti in via delle Fosse Ardeatine, messi a disposizione dal Comune di Gubbio nell’ambito dei Percorsi di autonomia finanziati dal Pnrr, entra nel vivo un’iniziativa destinata a incidere profondamente sul tessuto sociale del territorio. Il progetto prevede complessivamente cinque appartamenti: tre a Gubbio e due a Gualdo Tadino, a beneficio di tutti i residenti della Zona sociale 7, che comprende anche Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro e Scheggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Percorsi per l’autonomia. Vita indipendente: ecco tre appartamenti Leggi anche: Tre appartamenti usati per la prostituzione e “servizi extra” a pagamento: tre arresti e un divieto di dimora Leggi anche: Presentati a Spoltore i risultati del progetto sociale "Percorsi di autonomia per la disabilità" [FOTO] Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vita indipendente,progetto S.Anna-Toscana per percorsi inclusivi - 'Vita indipendente: una sfida per la Toscana': questo il titolo di un seminario ospitato domani nell'aula magna della Sant'Anna di Pisa che segna l'avvio di un progetto triennale tra la Scuola ... ansa.it Percorsi di autonomia per la vita indipendente: il convegno di Cna a Tirrenia - Sandro Ciulli (Cna Pensionati Pisa): "Negli ultimi 10 anni il costo delle attività assistenziali è aumentato del 67%, mentre quelle previdenziali solo del 22,5%. lanazione.it Disabili, “Vita indipendente”: i percorsi di autonomia per accompagnare 24 persone fuori dall'abitazione dei genitori o da strutture residenziali - promossi dal Comune di Saronno (VA) in qualità di capofila dell’Ambito territoriale di cui fanno parte oltre a ... repubblica.it Raffaella Polverino. . Auguri di buon natale SFA (Servizio di Formazione all'Autonomia) e CSE (Centro Socio-Educativo) a San Colombano al Lambro sono servizi per persone con disabilità, gestiti spesso in convenzione, che offrono percorsi di sviluppo di aut - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.