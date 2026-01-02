Abitare sociale in atto la convenzione per favorire l' autonomia delle persone fragili

È in fase di attuazione una nuova convenzione dedicata all’abitare sociale, finalizzata a sostenere l’autonomia delle persone fragili. Questo intervento si inserisce in un quadro di politiche inclusive, offrendo un percorso innovativo e sperimentale volto a rafforzare le capacità individuali e promuovere un’abitazione più autonoma e dignitosa.

Le politiche inclusive si arricchiscono di un nuovo percorso innovativo e al tempo stesso sperimentale, per favorire l'abitare in 'autonomia' e l'accrescimento delle competenze per le persone fragili. Al fine di rendere possibili tali percorsi, il Comune di Bondeno ha stipulato una convenzione.

