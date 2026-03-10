Voto Sì perché la riforma mette fine a scambi di favore e a incarichi per affiliazione

Il voto favorevole alla riforma si basa sulla volontà di eliminare scambi di favori e incarichi assegnati per affiliazione politica. Con la separazione tra carriere di pm e giudici si garantisce il principio di terzietà, mentre il sorteggio del Csm mira a evitare accordi incrociati tra politica e nomine. La modifica interessa quindi il funzionamento interno del sistema giudiziario.

Con la separazione delle carriere di pm e giudici si realizza il principio della terzietà. E il sorteggio del Csm elimina gli accordi incrociati con la politica sulle nomine apicali. Perché votare Sì al referendum del 22-23 marzo? Al prossimo referendum si vota per approvare o no norme costituzionali, dirette a stabilire principi in materia di giustizia, in base ai quali opereranno le leggi in materia. I precetti della Costituzione non sono immutabili: possono, infatti, essere cambiati per adeguarli al mutare delle condizioni. La nuova riforma non dà attuazione ad altri principi costituzionali (sarebbe incongruo), ma conferma quelli già stabiliti, saldandosi con loro e rafforzandoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

