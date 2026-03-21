Perché e cosa si vota le ragioni del Sì e del No | guida completa al Referendum 

Si vota su un referendum che riguarda tre aspetti principali: la separazione delle carriere, la riforma dei due Csm con l’introduzione del sorteggio e la creazione di un'Alta corte disciplinare. La consultazione non prevede il raggiungimento di un quorum, e la scelta si concentra su queste modifiche specifiche. La campagna elettorale si concentra sulle ragioni del Sì e del No.

Sì o no, scelta secca. È un voto senza quorum, infatti, quello del referendum costituzionale per confermare o bocciare la riforma della giustizia: non importa che a partecipare sia il 50% o meno degli degli elettori, la consultazione è comunque valida. Il quesito che si trova sulla scheda è, come sempre accade nei referendum, un elenco di articoli e commi che poco dice alla maggioranza degli elettori, ma può essere tradotto così: volete approvare oppure respingere la riforma che separa le carriere di giudici e pubblici ministeri, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura e introduce un’Alta corte disciplinare? Con una vittoria dei Sì, la riforma passa, in caso contrario viene bocciata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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