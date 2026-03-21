La guida completa | voto e orari le ragioni del Sì e quelle del No il quesito spiegato

Domenica 22 e lunedì 23 si svolgono le operazioni di voto per il referendum sulla Giustizia. I seggi rimangono aperti durante queste due giornate, seguite dallo spoglio delle schede e dalla pubblicazione degli exit poll. La consultazione riguarda un quesito specifico e coinvolge gli elettori nelle decisioni relative alla riforma. I risultati definitivi saranno resi noti nei giorni successivi.

Sì o no, scelta secca. È un voto senza quorum, infatti, quello del referendum costituzionale per confermare o bocciare la riforma della giustizia: non importa che a partecipare sia il 50% o meno degli degli elettori, la consultazione è comunque valida. Il quesito che si trova sulla scheda è, come sempre accade nei referendum, un elenco di articoli e commi che poco dice alla maggioranza degli elettori, ma può essere tradotto così: volete approvare oppure respingere la riforma che separa le carriere di giudici e pubblici ministeri, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura e introduce un’Alta corte disciplinare? Con una vittoria dei Sì, la riforma passa, in caso contrario viene bocciata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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