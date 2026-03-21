Per la partita contro il Sora, la squadra di Maurizi sarà al completo, eccezion fatta per Bonaccorsi, squalificato dopo il rosso preso in panchina a Giulianova, e per Pecci e Proromo, che si stanno riprendendo dagli infortuni e si uniranno al gruppo entro martedì. La formazione di Giulianova, invece, potrà contare su tutti i giocatori disponibili, con esclusione di Bonaccorsi.

Contro il Sora mancherà Bonaccorsi, squalificato dopo il rosso rimediato in panchina a Giulianova, e non ci saranno ancora Proromo e Pecci, che stanno lavorando a parte ma che dovrebbero rientrare con il gruppo a partire da martedì prossimo. Per il resto saranno tutti a disposizione di Maurizi come lo sono stati nell’allenamento di ieri, dunque tutti pronti per la partita contro il Sora, a cominciare dalla rifinitura prevista stamattina al Del Conero. Solo dopo l’allenamento odierno Maurizi e il suo staff scioglieranno ogni riserva sulla formazione anti Sora, ma al momento per le undici maglie da titolari sembrano favoriti i giocatori... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per il resto saranno tutti a disposizione di Maurizi che è intenzionato a schierare la squadra di Giulianova. Dorici senza Bonaccorsi squalificato. Ancora ai box Pecci e Proromo

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