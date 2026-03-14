Samuele Bonaccorsi, difensore della squadra di Ancona, si prepara a giocare domani al Fadini contro il Giulianova. La partita si tiene in un momento in cui i tifosi non potranno assistere dal vivo. I dorici puntano a vincere la sfida, che rappresenta anche un'opportunità di sfruttare il confronto tra Teramo e Ostiamare, previsto a circa venti chilometri dall’impianto giuliese.

Samuele Bonaccorsi, il corazziere della difesa dorica, è pronto alla sfida di domani al Fadini. Contro un Giulianova ostico ma da provare a battere per cercare di sfruttare il confronto diretto tra Teramo e Ostiamare che andrà in scena a una ventina di chilometri dallo stadio giuliese. Una partita che l’ Ancona giocherà senza il suo pubblico. "Cercheremo di vincere anche per i nostri tifosi, che non ci saranno – attacca Bonaccorsi –. Il nostro pubblico, come ha dimostrato in tante occasioni, è importantissimo, va oltre questa categoria, l’abbiamo visto bene in Coppa. In trasferta ci ha sempre aiutato, è sempre stato un sostegno fondamentale. L’assenza dei nostri tifosi ci dispiace molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona Bonaccorsi: "Vincere a Giulianova per i tifosi che purtroppo non ci saranno"

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