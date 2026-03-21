Per chi vuole confrontarsi con un Iraq che non conoscevamo
L A TORTA DEL PRESIDENTE Genere: Odissea storico-infantile Regia: Hasan Hadi, Con Baneen Ahmadn Ayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem, Maytham Mreidi, Rahim Alhaj “Io sono ancora qui”, resistere sotto la dittatura: la clip del film candidato a tre Oscar X Leggi anche › “Sirât” di Oliver Laxe: la recensione di Paolo Mereghetti L’Iraq di Saddam Hussein ad altezza di bambino. È questa la sfida (riuscita, diciamolo subito) di un ex giornalista tentato dal cinema che prende spunto da un’usanza imposta dallo stesso Saddam per cui in ogni classe un allievo tirato a sorte doveva preparare una torta da offrire al maestro per festeggiare il compleanno del dittatore, mentre un altro doveva portare della frutta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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