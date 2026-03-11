Hegseth, ex opinionista militare della Fox, è diventato recentemente una figura controversa al centro di scandali e gaffe. Dopo aver servito in Iraq, ora si trova sotto i riflettori come capo del Pentagono, attirando attenzione per le sue dichiarazioni e comportamenti. La sua immagine, tra critiche e satire, ha generato un acceso dibattito pubblico.

«Uccidiamoli tutti»: per Colin Jost, il Crozza americano che conduce il «Saturday Night Live», Pete Hegseth è la caricatura preferita. Il segretario alla Difesa, anzi alla Guerra, anzi alle «Operation Kill Everybody». Jost lo battezzò così in tv a dicembre, quando le forze Usa uccisero a sangue freddo dei naufraghi aggrappati a un motoscafo di narcos. Il Washington Post scoprì che era stato lo stesso ministro a dare l’ordine («Kill everybody»), salvo poi addossare la responsabilità a un generale capro espiatorio. È questo «l’ethos del guerriero» che l’ex veterano dell’Iraq e dell’Afghanistan e della tv Fox ha promesso di portare al... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Hegseth, il «redento» che vuole uccidere tutti: dalla polvere dell'Iraq a bersaglio della satira

