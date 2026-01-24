I terroristi dell’Isis traslocano dalla Siria in Iraq che vuole farsi giustizia

In Iraq, la recente ritirata dei curdi ha riacceso le tensioni legate alla presenza dell’Isis nei territori confinanti con la Siria. La situazione desta preoccupazione, poiché i gruppi terroristici sembrano spostarsi e rafforzarsi, mettendo in discussione la stabilità regionale. L’attenzione si concentra ora sulle misure adottate dall’Iraq per garantire la sicurezza e contrastare le minacce provenienti dall’area.

Il ritiro dei curdi cambia la percezione dello Stato islamico a Baghdad, a pochi giorni dal ritiro americano e mentre Trump (forse) valuta di lasciare anche la Siria In Iraq c'è preoccupazione per quanto accade oltre il confine siriano, dove la ritirata dei curdi ha scoperchiato il vaso di Pandora dei centri di detenzione dell'Isis. Il timore è di rivivere una storia già vista, quando nel 2013 un commando dello Stato islamico attaccò il carcere iracheno di Abu Ghraib, liberando circa 500 terroristi che finirono per rimpolpare i ranghi dell'Isis. La gestione dei terroristi islamici è un tema delicato per Baghdad, dove vige la pena di morte e si attende con ansia di poter finalmente ottenere giustizia nei confronti dei combattenti dell'Isis.

