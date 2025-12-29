Donna trovata morta a Milano la procura indaga per omicidio

Una donna di circa 25-30 anni è stata trovata morta a Milano. La scena del ritrovamento, con la vittima semivestita, ha portato le autorità a aprire un'indagine, valutando tutte le piste, compresa quella dell'omicidio. La procura sta coordinando gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La vicenda rimane sotto stretta osservazione mentre proseguono le indagini.

