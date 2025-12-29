Donna trovata morta a Milano Procura indaga per omicidio

Una donna non identificata è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio in via Paruta, nella zona Nordest di Milano. La Procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità. Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e approfondire le circostanze dell’accaduto.

