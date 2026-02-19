Peaky Blinders | The Immortal Man il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry Keoghan
Da quando la serie si è conclusa nel 2022, i fan erano ansiosi di sapere come sarebbe proseguita la saga della famiglia Shelby. A quanto pare ci attendono altri drammi nel nuovo film Netflix ha diffuso finalmente in streaming il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, film che prosegue le vicende criminali della famiglia Shelby, guidata come sempre dal Tommy Sheldby di Cillian Murphy. Finora ci eravamo sempre chiesti chi fossero gli altri personaggi del cast e cosa avrebbe raccontato questa nuova parte della storia, così importante da essere stata concepita come un film a se stante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
