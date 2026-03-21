Peaky Blinders | The Immortal Man ne avevamo bisogno ?

Tra le strade di Birmingham, caratterizzate da un’atmosfera fredda e insicura, la banda dei Peaky Blinders si è fatta conoscere grazie alla loro presenza imponente e alle azioni che hanno lasciato traccia nella città. La serie “Peaky Blinders: The Immortal Man” esplora questa realtà, portando sullo schermo le vicende di un gruppo noto per il suo stile e le sue attività.

Tra le strade fredde, sporche e colme di insicurezza della città di Birmingham, la banda dei Peaky Blinders ha saputo crearsi un nome e un’aura attorno a sé fatta di rispetto e paura. Le sei lunghe stagioni targate BBC One e Netflix avevano regalato agli spettatori più affezionati anni di risse, affari, camminate carismatiche, tradimenti e intrecci storici degni di nota. Il finale di Peaky Blinders era tanto aperto quanto dignitosamente conclusivo e molti spettatori avevano ormai accettato l’idea di aver salutato per l’ultima volta le vicende della famiglia Shelby. O almeno così credevano. A distanza di 4 anni, per ordine dei Peaky Blinders,... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Peaky Blinders: The Immortal Man Trailer #1 (2026)

Tutto quello che riguarda Peaky Blinders

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