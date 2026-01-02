Del trailer di Peaky Blinders | The Immortal Man non si è parlato abbastanza

Il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man ha ricevuto poca attenzione rispetto all'importanza della serie. Dopo sei stagioni, due videogame e tre sequel annunciati, questa anteprima sembra essere passata sotto silenzio, forse a causa del confronto con altri eventi mediatici più discussi, come la prima clip dell'Odissea di Christopher Nolan. Un momento che meriterebbe maggiore considerazione da parte dei fan e degli appassionati di cinema e serie televisive.

Dopo sei stagioni, due videogame e tre sequel già annunciati, il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man, curiosamente, non ha creato l'hype che meritava, oscurato dal dibattito sulla prima clip promozionale dell' Odissea di Christopher Nolan. Eppure stiamo parlando del ritorno in forma di lungometraggio di uno dei migliori prodotti seriali degli ultimi anni. Dietro la realizzazione del franchise si trovano la mente di Steven Knight e la reale esistenza di una banda, attiva a Birmingham tra il 1880 e il 1920. Thomas Shelby - magistralmente portato sullo schermo dal Premio Oscar Cillian Murphy - con il suo inconfondibile ed elegante stile, ha lanciato una vera e propria moda.

