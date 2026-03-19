Hormuz dalle armi agli alleati | ecco cosa servirebbe agli Usa per riaprirlo

Da ilmessaggero.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il trasporto di petrolio a livello mondiale, si trova ora al centro di una crisi internazionale dopo che l’Iran ha deciso di bloccare il passaggio. Gli Stati Uniti cercano di rafforzare le proprie alleanze e di ottenere risorse militari e diplomatiche per riaprirlo. La situazione resta tesa, con le tensioni tra le parti che si approfondiscono.

Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale, è diventato il fulcro di una crisi geopolitica senza precedenti dopo la decisione dell’Iran di bloccarne il passaggio il 4 marzo 2026. Attraverso questo corridoio marittimo transita circa il 20% del petrolio mondiale, oltre a ingenti quantità di gas naturale e materie prime strategiche, rendendolo un punto nevralgico per l’economia globale. Hormuz, lo scenario militare: armi e alleanze necessarie per riaprire lo stretto In questo contesto, l’eventuale riapertura dello stretto da parte degli Stati Uniti richiederebbe un’operazione militare complessa e multilivello, come evidenziato da analisti militari americani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Temi più discussi: Tutte le armi (e gli alleati) che servirebbero a Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz; Trump chiama alle armi l'Occidente per lo Stretto di Hormuz (ma gli va male); Macron dice: un attacco a Cipro è un attacco all’Europa. Armi, piani e alleanze da Hormuz alla Turchia; Iran, la guerra elettronica dei Gps. Le navi bloccate a Hormuz senza mappe.

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