Lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il trasporto di petrolio a livello mondiale, si trova ora al centro di una crisi internazionale dopo che l’Iran ha deciso di bloccare il passaggio. Gli Stati Uniti cercano di rafforzare le proprie alleanze e di ottenere risorse militari e diplomatiche per riaprirlo. La situazione resta tesa, con le tensioni tra le parti che si approfondiscono.

Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale, è diventato il fulcro di una crisi geopolitica senza precedenti dopo la decisione dell’Iran di bloccarne il passaggio il 4 marzo 2026. Attraverso questo corridoio marittimo transita circa il 20% del petrolio mondiale, oltre a ingenti quantità di gas naturale e materie prime strategiche, rendendolo un punto nevralgico per l’economia globale. Hormuz, lo scenario militare: armi e alleanze necessarie per riaprire lo stretto In questo contesto, l’eventuale riapertura dello stretto da parte degli Stati Uniti richiederebbe un’operazione militare complessa e multilivello, come evidenziato da analisti militari americani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, dalle armi agli alleati: ecco cosa servirebbe agli Usa per riaprirlo

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Da inizio marzo trasportati fuori da Hormuz 16 milioni di barili. Non solo con cargo cinesi, ma anche di armatori greci. Un corridoio dell’Iran per rifornire i Paesi amici - facebook.com facebook