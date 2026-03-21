Pavone | Trump vince senza la maggioranza

L'autore Chris Pavone, nato a Brooklyn e ora residente a New York, ha commentato la vittoria di Donald Trump nelle ultime elezioni, sottolineando che il candidato ha ottenuto il risultato senza la maggioranza dei voti. Pavone ha espresso un forte dissenso verso le politiche dell’ex presidente, descrivendo la situazione negli Stati Uniti come grave. La sua opinione riflette una critica aperta alla vittoria elettorale di Trump.

L’autore Chris Pavone, cresciuto a Brooklyn e residente a New York, ha espresso profondo dissenso verso le politiche di Donald Trump, definendo la situazione americana come orribile. Nel suo nuovo romanzo L’ultimo turno, pubblicato da Feltrinelli e selezionato tra i migliori libri del 2025, lo scrittore analizza le tensioni sociali attraverso un microcosmo urbano che riflette le contraddizioni degli Stati Uniti. Sebbene la maggior parte dei cittadini non supporti il leader, il sistema elettorale permette a un partito di detenere il potere senza il consenso della maggioranza. La narrazione si svolge interamente in un singolo palazzo residenziale di Manhattan, dove figure sociali distanti si incontrano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavone: Trump vince senza la maggioranza Articoli correlati Costa Rica, l’erede di Chaves vince le presidenziali e ottiene la maggioranzaAlle elezioni in Costa Rica ha prevalso l’erede designata del presidente in carica Rodrigo Chaves. Mondaino verso il commissariamento, dimissioni in massa: la sindaca resta senza maggioranzaNon sono mancate le reazioni a Mondaino dopo la decisione della sindaca Luisella Mele di ritirare le deleghe al vicesindaco Aron Gambelli. Tutto quello che riguarda Pavone Trump vince senza la maggioranza Chris Pavone, la maggior parte degli americani non è a favore di TrumpÈ orribile la situazione americana afferma Chris Pavone, a Libri Come con il suo nuovo romanzo con elementi thriller 'L'ultimo turno' (Feltrinelli) che ha scalato le classifiche dei bestseller ameri ... ansa.it DOPO DAVOS/ Vince Trump (per ora), l’Ue non ascolti l’inganno dei senza potereA Davos, Trump voleva umiliare gli europei e ci è riuscito. Qualcuno propone ancora false ricette, ma il campanello della realtà suona per tutti Una Europa frastornata e un Trump trionfante. A Davos ... ilsussidiario.net