Mondaino verso il commissariamento dimissioni in massa | la sindaca resta senza maggioranza

A Mondaino, la situazione politica si complica: la sindaca Luisella Mele ha deciso di ritirare le deleghe al vicesindaco Aron Gambelli, portando a una perdita della maggioranza e alimentando le tensioni. La realtà politica del paese si trova ora di fronte a un possibile commissariamento, con le dimissioni di diversi consiglieri che evidenziano una fase di instabilità amministrativa.

Non sono mancate le reazioni a Mondaino dopo la decisione della sindaca Luisella Mele di ritirare le deleghe al vicesindaco Aron Gambelli. Ora il Comune va verso il commissariamento, in quanto sei consiglieri del gruppo di maggioranza "Insieme per Mondaino" hanno deciso di presentare le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindaco

In Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente. La formalizzazione di questo passo rappresenta un passaggio importante nella gestione amministrativa della città, che dovrà affrontare una fase di transizione. La situazione sarà seguita attentamente per comprendere le implicazioni future per l'amministrazione locale.

Leggi anche: Crisi in maggioranza, Guerriero: "Commissariamento sarebbe baratro totale"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Mondaino. Maggioranza in crisi: sei se ne vanno, cade la giunta della sindaca Mele - facebook.com facebook