Costa Rica l’erede di Chaves vince le presidenziali e ottiene la maggioranza

Alle elezioni in Costa Rica ha prevalso l’erede designata del presidente in carica Rodrigo Chaves. Avendo ricevuto più del 48% dei voti già al primo turno ha infatti ottenuto la vittoria Laura Fernández, ex ministro della Pianificazione nazionale e della Politica economica e recentemente ministro della Presidenza. Vittoria al primo turno. Bastava il 40% per evitare il ballottaggio con l’avversario Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, che si è fermato al 33,4%. Ramos ha concesso subito la vittoria e ha promesso di fare un’opposizione costruttiva che però non farà sconti al governo. Da parte sua, la Fernández continuerà nelle riforme incominciate dall’attuale presidente e ha dichiarato che il suo più grande desiderio oggi è di consolidare lo sviluppo del Paese per generare una solida crescita economica ed essere meglio attrezzato alle sfide globali. 🔗 Leggi su Follow.it

