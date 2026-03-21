Pavlovic colpisce Simeone arbitro assegna rigore | proteste in Milan-Torino

Durante la partita tra Milan e Torino, giocata sabato 21 marzo, Pavlovic ha colpito Simeone e l’arbitro ha assegnato un rigore. Le proteste degli spettatori e dei giocatori si sono scatenate in seguito a questa decisione arbitrale. La partita si è svolta alla 30ª giornata di campionato e l’episodio ha generato tensioni tra le due squadre.

(Adnkronos) – Proteste in Milan-Torino. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri hanno ospitato i granata nel match valido per la 30esima giornata di campionato, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitrale. Nel finale di gara infatti l'arbitro assegna un calcio di rigore ai granata per fallo di Pavlovic su Simeone, provocando le proteste rossonere. Succede tutto all'82'. Sul punteggio di 3-1, il Torino si getta in avanti sperando di riaprire la partita e un flipper in area favorisce l'inserimento di Simeone, che si ritrova solo davanti a Maignan ma subisce l'intervento di Pavlovic. Il difensore serbo allunga una mano verso l'attaccante argentino che cade a terra mimando un colpo al volto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste in Roma-Milan(Adnkronos) – Il calcio di rigore assegnato alla Roma nella sfida contro il Milan fa discutere. Leggi anche: Mano di Bremer in area, arbitro assegna rigore: proteste in Atalanta-Juventus Una selezione di notizie su Pavlovic colpisce Simeone arbitro... Temi più discussi: Contatto Pavlovic-Simeone, giusto rigore? Furia Allegri in Milan-Torino; Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti; LIVE| Milan-Torino: 3-2| Allegri guadagna tre punti preziosi; Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti. Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan-TorinoProteste in Milan-Torino. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri hanno ospitato i granata nel match valido per la 30esima giornata di campionato, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitra ... adnkronos.com Milan-Torino 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Rabiot e Fofana in gol nella ripresa, gli highlightsMilan-Torino di Serie A 3-2: il risultato finale, gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana per i rossoneri. Di Simeone e Vlasic su rigore le reti dei granata. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. Il Mil ... fanpage.it Il Milan soffre ma vince contro il Torino: scavalcato il Napoli! Ora tocca all'Inter contro la Fiorentina. Allegri furioso per il rigore concesso ai granata: "Così mi passa la voglia di allenare" facebook Milan-Torino 3-2, voti e pagelle: Pavlovic, gol bellissimo e rigore ingenuo. Ma da 7 come Athekame x.com