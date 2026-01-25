Bartesaghi tocca di mano arbitro assegna rigore | proteste in Roma-Milan

Durante la partita Roma-Milan di domenica 25 gennaio, l'arbitro Colombo ha assegnato un rigore alla Roma per un tocco di mano di Bartesaghi in area. La decisione ha suscitato proteste da parte dei giocatori del Milan e dello staff di Allegri, evidenziando ancora una volta le discussioni e le tensioni che caratterizzano le sfide di alta livello nel calcio.

