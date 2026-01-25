Bartesaghi tocca di mano arbitro assegna rigore | proteste in Roma-Milan
Durante la partita Roma-Milan di domenica 25 gennaio, l'arbitro Colombo ha assegnato un rigore alla Roma per un tocco di mano di Bartesaghi in area. La decisione ha suscitato proteste da parte dei giocatori del Milan e dello staff di Allegri, evidenziando ancora una volta le discussioni e le tensioni che caratterizzano le sfide di alta livello nel calcio.
(Adnkronos) – Il calcio di rigore assegnato alla Roma nella sfida contro il Milan fa discutere. Nel match di oggi, domenica 25 gennaio, un tocco di mano di Bartesaghi in area è stato punito con il penalty dall'arbitro Colombo, tra le proteste dei giocatori rossonero e della panchina di Massimiliano Allegri. Ma cos'è successo all'Olimpico? L'episodio che pareggia i conti, portando il risultato sull'1-1, arriva al 73'. Wesley sfonda sulla sinistra e mette un bel cross profondo sul secondo palo che trova la testa di Celik. Il suo colpo di testa però è intercettato da Bartesaghi che, girato di spalle rispetto all'avversario, colpisce il pallone con il braccio sinistro, largo rispetto al corpo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
