Milano-Sanremo 2026 si parte ancora da Pavia | ecco le tappe lombarde e le modifiche alla viabilità

La Milano-Sanremo 2026 prenderà il via ancora da Pavia, invece che da Milano, come avviene tradizionalmente. La gara, prevista per domani 21 marzo, coinvolgerà diverse tappe in Lombardia e comporterà modifiche alla viabilità locale. La scelta di partire da Pavia rappresenta una variazione rispetto al passato, con diverse strade interessate dai provvedimenti temporanei per consentire lo svolgimento della corsa.

Pavia, 20 marzo 2026 – Milano-Sanremo, ma con partenza da Pavia. Ormai la classicissima del ciclismo, in scena domani 21 marzo, non parte più dal capoluogo lombardo. Come negli ultimi due anni la corsa avrà inizio nella città delle “cento torri”. E per i primi 67 chilometri si svilupperà nel territorio pavese, fino a Rivanazzano Terme per poi sconfinare subito dopo in Piemonte. Vediamo dunque le tappe lombarde della gara e le inevitabili nonché numerose modifiche alla viabilità stradale. Orari e passaggi. La Milano-Sanremo prenderà il via alle ore 10. Il percorso cittadino partirà dunque da piazza Vittoria e, dopo un breve tratto in corso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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