Sfonda con l' auto l' ingresso del Conad a Carpi paura al supermercato

Oggi a Carpi, il Conad di via Galileo Galilei è stato coinvolto in un incidente insolito: un'auto ha sfondato l'ingresso del supermercato. L'episodio, avvenuto poco prima delle 13, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente senza conseguenze gravi per persone presenti nell’area. L’evento ha suscitato preoccupazione tra clienti e staff, ma si è concluso senza incidenti significativi.

Grande spavento al Conad di via Galileo Galilei a Carpi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Poco prima delle 13 di oggi (erano le 12:42), i vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti d'urgenza nel supermercato a seguito di un singolare incidente stradale.Per cause ancora in corso di.

