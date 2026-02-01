San Marino | commissione della banca centrale su istituto finanziario per crisi nella moneta elettronica

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca Centrale di San Marino ha deciso di mettere sotto amministrazione straordinaria The 3Rooks Money spa, un’azienda di moneta elettronica con sede a Falciano. La decisione arriva dopo una crisi legata alla gestione della valuta digitale. La banca ha spiegato di aver preso questa misura per tutelare i clienti e garantire la stabilità del sistema finanziario locale. Ora si attende di capire quali saranno le prossime mosse dell’istituto e come si risolveranno i problemi emersi.

La Banca Centrale della di San Marino ha disposto l’amministrazione straordinaria di The 3Rooks Money spa, un istituto specializzato in moneta elettronica con sede a Falciano, nel comune di Serravalle. Il provvedimento, adottato nei giorni scorsi, è frutto di un’analisi approfondita dei bilanci e delle condizioni operative dell’azienda, che ha evidenziato gravi irregolarità nell’amministrazione e una situazione finanziaria critica. L’istituto, fondato nel dicembre 2023 e attivo con la clientela dal novembre 2024, ha chiuso l’esercizio 2024 con una perdita netta di 374.669 euro, superando di oltre 24mila euro il capitale sociale di 350mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

san marino commissione della banca centrale su istituto finanziario per crisi nella moneta elettronica

© Ameve.eu - San Marino: commissione della banca centrale su istituto finanziario per crisi nella moneta elettronica

Approfondimenti su San Marino Commissione

Moneta elettronica: la banca centrale di San Marino commissaria un istituto

La Banca centrale di San Marino ha preso il controllo di The 3Rooks Money spa, una società di moneta elettronica con sede a Falciano.

Giuliano Amato parla dell’autonomia della Banca d’Italia. Condizione necessaria tra politica ed economia: confronto nella sede fiorentina della Banca centrale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Marino Commissione

Argomenti discussi: San Marino protagonista a Strasburgo: Gerardo Giovagnoli Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio del Consiglio d’Europa; Siglata l’intesa tra Commissione per il Lavoro e Cooperativa In Volo; Riunita la Commissione Elettorale: calano gli elettori interni, aumentano gli esteri; San Marino Sport Awards: il Comitato Olimpico Sammarinese premia le eccellenze sportive del Titano. Ospite Luciano Buonfiglio presidente...

san marino commissione dellaSan Marino – In Commissione congiunta esteri e finanze il riferimento sull’aviosuperficieSAN MARINO - Nel corso della Commissione congiunta dedicata all’aviosuperficie di Torraccia, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha ricostruito ... libertas.sm

san marino commissione dellaSan Marino e l'Ue, un corso all'università sulle novità burocraticheStrumenti e conoscenze utili per le figure coinvolte nella gestione delle dinamiche legate all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione europea, verso la quale il Titano ha intrapreso un percorso d ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.