San Marino | commissione della banca centrale su istituto finanziario per crisi nella moneta elettronica

La Banca Centrale di San Marino ha deciso di mettere sotto amministrazione straordinaria The 3Rooks Money spa, un’azienda di moneta elettronica con sede a Falciano. La decisione arriva dopo una crisi legata alla gestione della valuta digitale. La banca ha spiegato di aver preso questa misura per tutelare i clienti e garantire la stabilità del sistema finanziario locale. Ora si attende di capire quali saranno le prossime mosse dell’istituto e come si risolveranno i problemi emersi.

La Banca Centrale della di San Marino ha disposto l’amministrazione straordinaria di The 3Rooks Money spa, un istituto specializzato in moneta elettronica con sede a Falciano, nel comune di Serravalle. Il provvedimento, adottato nei giorni scorsi, è frutto di un’analisi approfondita dei bilanci e delle condizioni operative dell’azienda, che ha evidenziato gravi irregolarità nell’amministrazione e una situazione finanziaria critica. L’istituto, fondato nel dicembre 2023 e attivo con la clientela dal novembre 2024, ha chiuso l’esercizio 2024 con una perdita netta di 374.669 euro, superando di oltre 24mila euro il capitale sociale di 350mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

