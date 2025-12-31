Pistola clandestina in auto e la droga a casa | aretino arrestato

Durante un normale controllo di polizia, un uomo di Arezzo è stato arrestato dopo il rinvenimento di una pistola clandestina nascosta nell’auto e di una quantità significativa di droga trovata in casa. L’intervento ha portato alla confisca dell’arma e delle sostanze stupefacenti, contribuendo alla lotta contro il traffico illecito e la criminalità nella zona.

Un normale controllo di polizia si è trasformato in una brillante operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di togliere dalla circolazione un'arma clandestina pronta all'uso e un ingente quantitativo di stupefacenti. L'intervento ha avuto luogo lungo l'Autostrada del Sole, all'altezza del.

