Pasti freddi e di bassa qualità Scatta lo ’sciopero del pranzo’

In diverse scuole è iniziato uno sciopero del pranzo a causa di pasti serviti freddi e di bassa qualità. Gli studenti e i genitori lamentano continui cambiamenti nel menù approvato all'inizio dell'anno e standard alimentari al di sotto delle aspettative. La protesta riguarda la qualità del cibo e le variazioni nelle scelte alimentari offerte durante il servizio scolastico.

"Pasti serviti freddi, continui cambiamenti nel menù approvato ad inizio anno, standard lontani da quelli promessi". Con queste motivazioni, ieri è scattata la protesta alla primaria Martin Luther King: su un totale di 166 iscritti, solo 15 hanno consumato il pranzo a scuola, mentre i restanti alunni sono usciti alle 12.30, senza usufruire del servizio mensa. In più di una classe il "boicottaggio" del pasto ha raggiunto un’adesione del 100%. Una protesta composta e dal valore simbolico, per cercare di lanciare un segnale all’amministrazione comunale. Nel mirino ci sono proprio le decisioni del Comune e di Cirfood, gestore del servizio di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Pasti freddi e di bassa qualità". Scatta lo ’sciopero del pranzo’ Articoli correlati “Ingiusto licenziamento del nostro collega”, scatta lo sciopero di 8 oreBologna, 6 febbraio 2026 – “Un licenziamento fuori da ogni comprensione e del tutto sproporzionato rispetto all’episodio contestato”. Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver BrtLegnano (Milano) – Aggredito da un dirigente di una società che lavora in appalto per Brt durante una trattativa sindacale: la grave segnalazione... Approfondimenti e contenuti su Pasti freddi Temi più discussi: Pasti freddi e di bassa qualità. Scatta lo ’sciopero del pranzo’; Dieci mesi di chiusura per la mensa centrale di UniTs; San Gimignano alza la voce. La protesta delle mamme. Mensa scolastica nel mirino; Cucine del San Matteo aperte ma solo per il confezionamento. Pasti freddi e di bassa qualità. Scatta lo ’sciopero del pranzo’Pasti serviti freddi, continui cambiamenti nel menù approvato ad inizio anno, standard lontani da quelli promessi. Con queste motivazioni, ... ilgiorno.it Packaging alimentare, Sabert lancia Deli2Go la vaschetta innovativa per piatti freddi e contorniSabert Corporation Europe, player con oltre 40 anni di esperienza nell’innovazione dell’industria del packaging e del food service, prosegue il percorso di crescita e consolidamento nel settore del ... corriere.it Mamma è stanca. Non solo assonnata, ma stanca nell’anima. Nessuno vede i pasti freddi, le urla silenziose, la pulizia senza fine, le lezioni insegnate tra uno sbadiglio e l’altro. Dietro ogni bambino felice c’è una madre che corre, divisa tra amore e stanchezza. facebook