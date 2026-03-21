Passaporto più vicino | Polis te lo fa rinnovare in 26 uffici postali

Da oggi è possibile rinnovare il passaporto in 26 uffici postali della provincia, grazie a una collaborazione tra le autorità e il servizio postale. Questa novità permette ai cittadini di ottenere il documento senza dover spostarsi fino al capoluogo, facilitando così le pratiche burocratiche e riducendo i tempi di attesa. La modifica riguarda persone di diverse zone, che ora possono usufruire di questa opzione più vicina a casa.

Grosseto, 21 marzo 2026 – O ttenere un passaporto senza dover affrontare un viaggio fino al capoluogo non è più un privilegio riservato a chi vive nei grandi centri. Anche nei piccoli comuni dell’entroterra della provincia di Grosseto oggi il servizio è a portata di mano, grazie all’ampliamento della rete degli uffici di Poste Italiane abilitati al rilascio e rinnovo del documento. Sono 26 le sedi attive sul territorio provinciale: una rete capillare che coinvolge realtà come Arcidosso, Castel del Piano, l’Isola del Giglio, Santa Fiora, Scansano, Manciano, Pitigliano, Sorano e Orbetello, solo per citarne alcuni. Un cambiamento importante per un territorio ampio e frammentato, dove fino a poco tempo fa ottenere un passaporto significava quasi sempre organizzare uno spostamento verso la città, con tempi e disagi non indifferenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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