Passaporto negli uffici postali servizio sempre più capillare | ora disponibile in 4.500 sedi Richieste a quota 145mila

Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti presso gli uffici postali italiani si sta ampliando, arrivando a coprire circa 4.500 sedi sul territorio. Attualmente, sono state registrate circa 145.000 richieste, evidenziando l’importanza di questa opzione per i cittadini. Poste Italiane continua così a rafforzare la propria presenza, offrendo un servizio più capillare e accessibile per le esigenze di documentazione dei viaggiatori italiani.

Prosegue l’ampliamento del servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti da parte di Poste italiane: al momento è possibile richiedere il documento in 4.574 uffici postali, di cui 4.157 nei comuni con meno di 15mila abitanti e 417 nei centri urbani più grandi. L’obiettivo è l’attivazione entro la primavera 2026 del servizio nei quasi 7mila piccoli centri e nelle aree più remote individuati nell’ambito del progetto Polis (la trasformazione dell’ufficio postale in sportelli unici di prossimità in grado di offrire numerosi servizi della Pubblica amministrazione). Finora Poste ha preso in carico 145mila richieste con una progressione notevole da quando poco più di anno fa è stato avviato il servizio (a gennaio 2025 si era a quota 18. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A partire da oggi, i cittadini del Salernitano possono richiedere e rinnovare il passaporto anche presso gli uffici postali della provincia.

