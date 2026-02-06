Poste Italiane | oltre 150 mila richieste di rilascio e rinnovo del passaporto – Il video

In un solo mese, Poste Italiane ha ricevuto più di 150.000 richieste di passaporti, tra rilascio e rinnovo. La cifra dimostra quanto il servizio sia ormai una scelta diffusa tra i cittadini italiani. Molti si rivolgono alle Poste per evitare lunghe attese o complicazioni, affidandosi a uno degli uffici più vicini e accessibili. La domanda resta alta, segno che il processo di rinnovo dei documenti resta una delle priorità per chi deve partire o aggiornare i propri dati.

(Agenzia vista) Roma, 5 febbraio Oltre 150.000 sono le richieste per il rilascio e rinnovo dei passaporti presso Poste Italiane, confermando come il servizio sia un punto di riferimento per i cittadini. Circa 40.000 domande sono state presentate negli oltre 400 uffici postali delle grandi città, mentre oltre 111.000 negli uffici dei piccoli comuni coinvolti dal progetto Polis, con il 79% dei cittadini che ha scelto la consegna a domicilio. Il progetto Polis, in continua espansione, mira a portare i servizi digitali della pubblica amministrazione in 7.000 uffici postali nei centri con meno di 15.🔗 Leggi su Open.online

