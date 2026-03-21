Pasquetta 2026 sulla Transiberiana d'Italia | date fermate e costi per il viaggio tra i borghi

Per Pasquetta del 2026, la Transiberiana d'Italia organizza un viaggio tra i borghi e i paesaggi naturali delle regioni attraversate. La tratta collega le principali fermate lungo il percorso, offrendo un itinerario dedicato a chi desidera scoprire le bellezze locali. Sono previsti costi specifici per il biglietto e dettagli sulle fermate lungo il tragitto.

Pasquetta può essere l'occasione ideale per una giornata a bordo della Transiberiana d'Italia, a spasso tra incantevoli borghi e paesaggi naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d’Italia: partenze in calendario, tratte e costi dei viaggiLa Ferrovia dei Parchi lancia i treni di Primavera 2026 con partenze da Sulmona, soste nei borghi e tour guidati: i biglietti, acquistabili sul sito... Leggi anche: Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributo Una selezione di notizie su Pasquetta 2026 sulla Transiberiana d... Temi più discussi: Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermate; Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d'Italia: partenze in calendario, tratte e costi dei viaggi; Transiberiana d’Italia: il calendario dei treni di Primavera 2026 tra Abruzzo e Molise. Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d’Italia: partenze in calendario, tratte e costi dei viaggiLa Ferrovia dei Parchi lancia i treni di Primavera 2026 con partenze da Sulmona, soste nei borghi e tour guidati: i biglietti, acquistabili sul sito ufficiale ... fanpage.it Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29.90 euro, disponibili dal 22 marzo. Andata il 2 aprile e ritorno il 7 aprile. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiun ... fanpage.it Pasquetta al Zoomarine 06 aprile 2026 Bus + Biglietto da 45€ controlla abbiamo offerte family sul nostro sito www.gitemania.com facebook