Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d'Italia | partenze in calendario tratte e costi dei viaggi

La Ferrovia dei Parchi ha annunciato le partenze dei Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d’Italia, con partenza da Sulmona e soste nei borghi locali. I viaggi includono tour guidati e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, con prezzi che vanno da 60 a 75 euro a seconda del tour scelto. Le tratte e le date delle partenze sono state pubblicate sul sito ufficiale.

La Ferrovia dei Parchi lancia i treni di Primavera 2026 con partenze da Sulmona, soste nei borghi e tour guidati: i biglietti, acquistabili sul sito ufficiale, hanno dei prezzi che oscillano tra i 60 e i 75 euro a seconda del tour scelto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: A Natale boom di viaggi brevi tra mercatini e treni storici: la Transiberiana d'Abruzzo tra esperienze più ricercate Sciopero Italo l’11 marzo 2026, a rischio l’alta velocità in Italia: orari ed elenco dei treni garantitiSciopero del personale Italo domani, mercoledì 11 marzo 2026: possibili disagi per i treni dalle 9:01 alle 16:59. Aggiornamenti e notizie su Treni di Primavera 2026 sulla... Temi più discussi: Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d'Italia: partenze in calendario, tratte e costi dei viaggi; Da Milano ripartono i treni storici, il primo è il 'Besanino express'; Treni storici in Lombardia: riparte la stagione dei viaggi d’epoca; Riparte la stagione dei treni storici: tutti i percorsi in Lombardia. Treni di Primavera 2026 sulla Transiberiana d’Italia: partenze in calendario, tratte e costi dei viaggiLa Ferrovia dei Parchi lancia i treni di Primavera 2026 con partenze da Sulmona, soste nei borghi e tour guidati: i biglietti, acquistabili sul sito ufficiale ... fanpage.it Viaggi in treno nella primavera 2026: 3 mete in Italia da non perdereScopri l'Italia in treno questa primavera: da Trieste a Lecce, passando per Assisi. Organizza il tuo weekend fuori porta senza stress e risparmia con TrainPal ... mentelocale.it Ultime corse della stagione prima dei Treni di Primavera, che ripartiranno dal 29 marzo con nuovi itinerari sulla Ferrovia dei Parchi. (ferroviadeiparchi.it) Posti limitati – prenota ora il tuo viaggio! 14 e 15 marzo 2026 Un viaggio panoramico a bordo - facebook.com facebook