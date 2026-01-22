Harry Styles annuncia le date del tour 2026 ma l'Italia non c'è | la beffa nonostante il video tributo

Harry Styles ha svelato le date del "Together Together Tour 2026". Nonostante l'artista viva ormai a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane, il Belpaese è il grande assente della lista.🔗 Leggi su Fanpage.it

Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributoHarry Styles ha svelato le date del Together Together Tour 2026. Nonostante l’artista viva ormai a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane, il Belpaese è il grande assente della ... fanpage.it

Jovanotti in versione reporter a Parigi. Il cantautore ha pubblicato un video su Instagram raccontando che la figlia Teresa si è messa in fila (una lunghissima fila) per ascoltatore in anteprima il nuovo brano di Harry Styles. Harry Styles piace molto pure a m - facebook.com facebook

#HarryStyles è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera. Venerdì 23 gennaio esce infatti “Aperture”, il nuovo singolo che sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica x.com