Per Pasqua 2026, Balocco presenta una nuova collezione di uova dedicate a Inter, Milan e Juventus, con un’attenzione speciale alle squadre di calcio italiane. La linea include anche l’uovo al cioccolato al latte con il tema MotoGP. Le novità sono state annunciate dalla casa di produzione, pronta a proporre prodotti stagionali per il periodo pasquale.

Una Collezione Pasqua 2026 tutta da gustare. Ecco le novità di Pasqua 2026 firmate Balocco. Si parte con Uovo latte MotoGP. Ma andiamo per ordine e sveliamo tutte le interessanti novità per una Pasqua 2026 all’insegna del gusto e del grande sport. Tifosi di Inter, Milan e Juventus, siete pronti? UOVO LATTE MOTOGP: l’Uovo di Pasqua Balocco al cioccolato superiore al latte dedicato alla MotoGP è un mix irresistibile di gusto ed emozione. Veramente un connubio tutto da gustare. All’interno, gli appassionati troveranno sorprese esclusive ispirate all’universo MotoGP. Il tutto con la mission di vivere l’emozione della pista anche fuori dal circuito. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Pasqua 2026: uovo Balocco dedicato a Inter, Milan e Juve

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