Partito repubblicano Ascari Raccagni | Forlì commissariata? Corro a segretaria nazionale

Alessandra Ascari Raccagni, consigliera comunale del gruppo Pri-Lega e segretaria della sezione forlivese del Partito Repubblicano Italiano, ha dichiarato di correre alla segreteria nazionale del partito. La sua posizione si inserisce nel contesto delle tensioni interne al partito repubblicano, che coinvolgono anche il livello regionale. La questione riguarda anche la presunta situazione di commissariamento a Forlì.

Alessandra Ascari Raccagni, consigliera comunale (del gruppo Pri-Lega recentemente costituito) e segretaria della consociazione forlivese del Partito Repubblicano Italiano, è nel mirino del livello regionale del partito. Contemporaneamente, però, ha sciolto le riserve e si candida alla segreteria nazionale: il congresso dovrebbe svolgersi entro la fine della primavera. Lo hanno reso noto ieri i repubblicani forlivesi e sarebbe questa – secondo loro – la chiave di lettura per comprendere le prese di posizione di questi ultimi giorni della direzione regionale, presieduta dal vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, proprio sul patto di Ascari Raccagni con la Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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