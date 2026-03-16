Ascari Raccagni | Nessun atto notarile tra Pri e Civica

Ascari Raccagni ha dichiarato che non esiste alcun atto notarile firmato con la lista civica Forlì Cambia. La comunicazione è arrivata in risposta a voci circolate riguardo a un presunto accordo ufficiale tra le parti. Raccagni ha precisato che non ci sono documenti di questo tipo e che le affermazioni in merito sono infondate. La questione rimane senza ulteriori sviluppi ufficiali.

"Un atto notarile firmato con la lista civica Forlì Cambia? Questo non corrisponde a verità". La consigliera comunale Alessandra Ascari Raccagni replica, tramite il Carlino, al segretario regionale del Pri (Partito Repubblicano Italiano) Eugenio Fusignani, che aveva criticato il suo passaggio dal gruppo dei civici a quello della Lega, che da martedì si chiama Pri-Lega. "Spiace che Fusignani sostenga questo, e non ne capisco il motivo". Il 10 marzo l’esponente repubblicana aveva annunciato il cambio, in una conferenza stampa accanto al segretario romagnolo della Lega, il deputato Jacopo Morrone. Contattato dal Carlino, Fusignani (che è anche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascari Raccagni: "Nessun atto notarile tra Pri e Civica" Articoli correlati Lega e Pri insieme. Svolta Ascari Raccagni: addio alla lista civicaDebutto ufficiale in consiglio comunale a Forlì per la nuova e inedita formazione politica che unisce Lega e Partito Repubblicano Italiano. Abbiamo trovato l'atto notarile della "svendita" dell'ex Manifattura Tabacchi"Progetti che avrebbero permesso una riqualificazione della città e delle proprie istituzioni culturali vengono gettati al vento, per dare spazio a...