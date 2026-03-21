La Cremonese, sotto la guida di Giampaolo, ottiene una vittoria importante al Tardini di Parma, dove si impone per 2-0 nella trentesima giornata di Serie A 20252026. Le reti decisive sono state siglate da Youssef Maleh e Jari Vandeputte, consentendo alla squadra di conquistare i tre punti. La partita si conclude con i grigiorossi che tornano a casa con il risultato pieno.

AGI - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 20252026: decidono le reti di Youssef Maleh e Jari Vandeputte. La squadra ospite rischia subito di combinare una frittata con un errore in disimpegno che permette a Ondrejka di intercettare il pallone, ma Grassi rimedia con una buona chiusura. La gara stenta a decollare. Al 6' Vandeputte va alla conclusione, ma trova l'attenta respinta in corner di Suzuki. La partita stenta a decollare, ma al 20' Bonazzoli, su assist di Pezzella, prova la sua ormai classica magia in rovesciata: la sfera termina di poco alta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Cremonese si rialza con Giampaolo, colpaccio al Tardini

Articoli correlati

Leggi anche: Ufficiale: la Cremonese esonera Nicola. Al suo posto in arrivo Giampaolo

Leggi anche: Cremonese, Giampaolo per il rilancio: a lavoro con un nuovo modulo

Contenuti e approfondimenti su La Cremonese si rialza con Giampaolo...

Temi più discussi: La Fiorentina si rialza e fa viola la Cremonese: Vanoli stravince lo scontro salvezza con Nicola; Pagellone 29ª: la Juve non molla, Milan spento, DDR trasuda passione; Vanoli: Siamo cresciuti ma non è la svolta definitiva. Poi rivela la scelta su Kean; CREMONESE - FIORENTINA : 1 - 4.

Quando si gioca Parma - Cremonese?Serie A 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Parma-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Cremonese, Nicola non molla: La salvezza è a 3 punti, si può ancora conquistareIl tecnico dei grigiorossi è intervenuto al termine dello scontro diretto con la Fiorentina terminato 4-1 per la Viola ... tuttosport.com

La Cremonese non vinceva dal 7 dicembre scorso Oggi con lo 0-2 aggancia il Lecce in classifica e riapre la corsa salvezza #DAZNBetClub #ParmaCremonese #SerieAEniLive x.com

La vittoria della Cremonese mette pressione a tutti facebook