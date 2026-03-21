Pagelle Parma Cremonese | Maleh e Vandeputte da sogno! Che inizio per Giampaolo! Male Pellegrino – I VOTI

Nel match di Serie A tra Parma e Cremonese, Maleh e Vandeputte si sono distinti con prestazioni eccezionali, mentre Pellegrino ha deluso le aspettative. La partita si è giocata nella 30a giornata della stagione 202526 e i voti assegnati ai protagonisti evidenziano le differenze di rendimento tra i giocatori delle due squadre. I giudizi sui protagonisti sono stati resi noti al termine dell'incontro.

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