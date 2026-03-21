La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza | buona la prima per Giampaolo

La Cremonese ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Parma, con il risultato di 2-0 al Tardini. I gol sono stati segnati da Maleh e Vandeputte. La partita rappresenta il primo successo dopo più di tre mesi e oltre 100 giorni. Questa vittoria permette alla squadra di riaprire la corsa salvezza e segna un risultato importante per il campionato.

Dopo oltre tre mesi la Cremonese ritrova la vittoria in casa del Parma: al Tardini finisce 2-0 con i gol di Maleh e Vandeputte. Buona la prima di Marco Giampaolo con i grigiorossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cremonese, la prima di Giampaolo è già decisiva: contro il Parma fondamentale gara salvezzaCremona, 20 marzo 2026 – Il ritorno di Marco Giampaolo dopo oltre dieci anni si aprirà con una sfida contro il Parma che i grigiorossi, attualmente... Bartoccini Perugia interrompe la serie negativa e riapre la corsa alla salvezzaUna serata intensa al Pala Barton Energy ha regalato a Perugia una vittoria di rilievo contro una Busto Arsizio determinata a restare competitiva... Altri aggiornamenti su Cremonese vince Temi più discussi: La Cremonese sprofonda, vince la Fiorentina 4-1; Esordio vincente per Marco Giampaolo, la Cremonese sbanca Parma: 2-0; La Fiorentina mostra i muscoli, Cremonese battuta 4-1; Serie A: scontro salvezza alla Fiorentina che vince 4-1 a Cremona. La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per GiampaoloDopo oltre tre mesi la Cremonese ritrova la vittoria in casa del Parma: al Tardini finisce 2-0 con i gol di Maleh e Vandeputte ... fanpage.it Colpo Giampaolo, la Cremonese vince 2-0 a Parma ed è quartultimaScontro salvezza infuocato. Alle ore 15, allo stadio Tardini, va in scena la sfida valida per l'anticipo della 30esima giornata di campionato, tra il Parma di Carlos Cuesta e la Cremonese del nuovo al ... calciomercato.com Bene la Cremonese che vince a Parma. Fiorentina, ti servono punti! RDI facebook La Fiorentina vince lo scontro salvezza con la Cremonese ed esce dalla zona retrocessione La squadra di Nicola invece colleziona la sesta sconfitta nelle ultime 7 con i 3 punti che ormai mancano dal 7 dicembre #SerieAEniLive #DAZNBetClub x.com