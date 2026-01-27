Nuova pista ciclabile tra Via Colonnello Fincato e Via Montorio

Oggi alle 20.30, nel Centro Tommasoli di Via Perini 3, sarà presentata la nuova pista ciclabile che collega Via Colonnello Fincato e Via Montorio, offrendo un nuovo percorso per i ciclisti di Borgo Venezia.

Oggi l’assemblea pubblica al Centro Tommasoli per presentare ai cittadini il progetto da 500mila euro che completerà l’asse ciclabile della Valpantena Sarà presentato oggi, 27 gennaio, alle 20.30, nel Centro Tommasoli di Via Perini 3, il nuovo percorso ciclabile che attraverserà Borgo Venezia collegando Via Colonnello Fincato e Via Montorio. L’assemblea pubblica illustrerà alla cittadinanza l’itinerario B15, un intervento da 500mila euro progettato per creare continuità con i tratti già esistenti e garantire un percorso riconoscibile, sicuro e lineare. «Il piano delle ciclabili mira a riconnettere - ha sottolineato l’assessore alla mobilità e all’ambiente Tommaso Ferrari - i tratti esistenti per darvi continuità e protezione.🔗 Leggi su Veronasera.it

