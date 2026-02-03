Tombini rumorosi poca luce e pista ciclabile rovinata | sul filobus il comitato Strada parco torna all' attacco

Il comitato Strada Parco torna a denunciare i problemi sulla linea del filobus. I residenti segnalano tombini rumorosi, poca luce e una pista ciclabile rovinata. Non sono più disposti ad aspettare: chiedono interventi immediati per sistemare strada e sicurezza.

"Come ha potuto Ansfisa rilasciare il nullaosta tecnico all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio nelle misere condizioni date dell'infrastruttura viaria?", si chiedono i cittadini "Tombini rumorosi (a causa del fondo stradale sconnesso), poca illuminazione e pista ciclabile in pessimo stato d'uso". Il comitato Strada parco bene comune replica torna all'attacco sul passaggio dei filobus lungo l'ex tracciato ferroviario e si chiede "come ha potuto l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) rilasciare il nullaosta tecnico all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio nelle misere condizioni date dell'infrastruttura viaria?".

