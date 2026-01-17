Iran Meloni | Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita

Il governo italiano sostiene il dialogo e la de-escalation nelle crisi internazionali, inclusa quella in Iran. La premier Meloni ha ribadito l'importanza di tutelare i diritti dei cittadini, sottolineando che manifestare pacificamente non dovrebbe comportare rischi o conseguenze mortali. La diplomazia e il sostegno al rispetto dei diritti umani sono al centro dell’impegno italiano, con incontri diplomatici mirati a favorire soluzioni pacifiche e dialogo costruttivo.

Iran, Meloni "Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta"

Iran, Meloni: condanniamo repressione, lavoriamo per de-escalation

Iran, Meloni Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta

Meloni, in volo verso la Corea del Sud, condanna la repressione in Iran, confermando la disponibilità italiana per il board di Gaza. Sulla Groenlandia: "Va considerato territorio di responsabilità della Nato"

#Tg2000 - #16gennaio #Iran #Teheran #Internet #Pentagono #StatiUniti #Trump #Gaza #MedioOriente #Meloni #Prezzi #Milano #Clochard #SanFrancesco #PapaLeoneXIV

