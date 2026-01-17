Iran Meloni | Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita
Il governo italiano sostiene il dialogo e la de-escalation nelle crisi internazionali, inclusa quella in Iran. La premier Meloni ha ribadito l'importanza di tutelare i diritti dei cittadini, sottolineando che manifestare pacificamente non dovrebbe comportare rischi o conseguenze mortali. La diplomazia e il sostegno al rispetto dei diritti umani sono al centro dell’impegno italiano, con incontri diplomatici mirati a favorire soluzioni pacifiche e dialogo costruttivo.
“Per quello che riguarda l’Iran penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation, è quello che l’Italia continua a fare, ne ho parlato tra l’altro anche con il sultano dell’Oman, che come sapete ha avuto un ruolo molto importante nelle negoziazioni. Chiaramente voglio ribadire la mia solidarietà nei confronti del popolo iraniano e delle persone che legittimamente manifestano per i propri diritti, per un futuro migliore. Non credo che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita, e quindi ovviamente condanniamo la repressione, condanniamo le uccisioni da parte del regime iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
