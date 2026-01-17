Iran Meloni | Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita

Da lapresse.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano sostiene il dialogo e la de-escalation nelle crisi internazionali, inclusa quella in Iran. La premier Meloni ha ribadito l'importanza di tutelare i diritti dei cittadini, sottolineando che manifestare pacificamente non dovrebbe comportare rischi o conseguenze mortali. La diplomazia e il sostegno al rispetto dei diritti umani sono al centro dell’impegno italiano, con incontri diplomatici mirati a favorire soluzioni pacifiche e dialogo costruttivo.

“Per quello che riguarda l’Iran penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation, è quello che l’Italia continua a fare, ne ho parlato tra l’altro anche con il sultano dell’Oman, che come sapete ha avuto un ruolo molto importante nelle negoziazioni. Chiaramente voglio ribadire la mia solidarietà nei confronti del popolo iraniano e delle persone che legittimamente manifestano per i propri diritti, per un futuro migliore. Non credo che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita, e quindi ovviamente condanniamo la repressione, condanniamo le uccisioni da parte del regime iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran meloni manifestare per i propri diritti non si pu242 pagare con la vita

© Lapresse.it - Iran, Meloni: "Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita"

Leggi anche: Iran, la Ue è pronta a nuove sanzioni: si aggiungono a quelle già in atto, dai diritti al nucleare

Leggi anche: “Uno studente che vive a Milano e deve andare a trovare la famiglia non può pagare 840 euro di volo. Lavoratori, chi ha i figli lontani… Durante le feste non si può approfittare delle persone”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, Meloni Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta; Meloni: Lavoriamo per de-escalation in Iran. Groenlandia? Sicurezza tema interno a Nato; Meloni da Tokyo: “Eventuale presenza in Groenlandia va discussa nella Nato; Il silenzio degli ignavi | L’Iran e il problema dell’Italia con i regimi autoritari.

iran meloni manifestare propriIran, Meloni: "Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita" - escalation, è quello che l'Italia continua a fare, ne ho parlato tra l'altro anche con ... lapresse.it

iran meloni manifestare propriIran, Meloni "Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta" - "Penso che dobbiamo lavorare per una de- stream24.ilsole24ore.com

Iran, Meloni: condanniamo repressione, lavoriamo per de-escalation - escalation ed è quello che l’Italia continua a fare, ne ho parlato tra l’altro anche con il Su ... msn.com

Iran, Meloni Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta

Video Iran, Meloni Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.