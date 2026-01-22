Autobus i biglietti di Autolinee Toscane in tutta la Toscana anche con l' app Telepass

Ora è possibile acquistare i biglietti per autobus e trasporti pubblici in tutta la Toscana, inclusa Firenze, tramite l’app Telepass. Questa novità permette ai clienti di usufruire di un metodo comodo e semplice per pianificare i propri spostamenti, sia urbani che extraurbani, senza dover acquistare i biglietti in ticket office o punti vendita fisici. Un servizio che semplifica la mobilità quotidiana in regione.

Via libera all'acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico urbano e extraurbano di tutte le città della Toscana, Firenze ovviamente inclusa, per i clienti Telepass, direttamente dall'omonima App. Lo prevede un accordo tra Telepass e Autolinee Toscane, annunciato nelle scorse ore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it App Telepass: acquistare direttamente i biglietti di Autolinee Toscane urbani ed extraurbaniL'App Telepass permette ai clienti di acquistare facilmente e in modo diretto i biglietti per il trasporto pubblico in Toscana, sia urbano che extraurbano.

