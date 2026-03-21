Leone XIV a Tgcom24 | ‘contrastate le fake news’

In occasione del venticinquesimo anniversario di Tgcom24, Papa Leone XIV ha scritto una lettera indirizzata al direttore Andrea Pucci e alla redazione della testata, in cui ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto. Durante l’intervento, il Papa ha anche sottolineato l’impegno di Tgcom24 nel contrastare le fake news. La comunicazione è stata resa nota dalla stessa testata attraverso una nota ufficiale.

CITTÀ DEL VATICANO, 21 MAR – In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla testata giornalistica di Mediaset. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”. Il Pontefice richiama inoltre la responsabilità etica del... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV a Tgcom24: ‘contrastate le fake news’ Articoli correlati Leone XIV, ecco qual è la sua idea di informazione: «No a banalità e fake news»Il falso che si maschera da vero, lo zapping compulsivo che sostituisce l’ascolto, il doom scrolling al posto della lettura intenzionale. Leggi anche: Veronica Pivetti e le fake news sulle donne Tutto quello che riguarda Leone XIV a Tgcom24 'contrastate le... Temi più discussi: Papa Leone XIV trasloca nel Palazzo Apostolico; Leone XIV si trasferisce nell'Appartamento papale nel Palazzo Apostolico; Letizia di Spagna in abito bianco per l’incontro con Papa Leone; L'arcivescovo di Teheran incontra Papa Leone: Lasciato l'Iran non senza rammarico. Il Papa a Tgcom24, 'contrastate le fake news'(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 MAR - In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, espri ... gazzettadiparma.it Papa Leone XIV scrive a Tgcom24: Continuate a costruire ponti di dialogo, il compito dei media è una missione importanteTgcom24 compie 25 anni. Per celebrare questo traguardo, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al Direttore e alla Redazione della testata all news di Mediaset, in cui esprime apprezzamento per il lavo ... msn.com Il Napoli si regala una notte da leone: batte il Cagliari e sorpassa il Milan per una notte facebook XVII Forum Internazionale di @greenaccord. Papa Leone XIV: "Oltre i dati tecnici, servono un'educazione del cuore, abitudini nuove, stili comunitari, pratiche virtuose" x.com