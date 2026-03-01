Il 1 marzo 2026, papa Leone XIV ha pronunciato un messaggio durante l'Angelus, sottolineando l'importanza di interrompere la diffusione della violenza prima che questa diventi ingestibile. Ha ricordato come Gesù rappresenti un simbolo di compassione e pace, invitando a riflettere sulla necessità di agire tempestivamente contro ogni forma di aggressione.

Papa Leone XIV ricorda come Gesù trafigura il dolore umano e lancia un appello a fermare la spirale di violenza prima che diventi una voragine irreparabile. In questa II Domenica di Quaresima papa Leone XIV ha recitato il consueto Angelus di mezzogiorno dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro. Partendo dal Vangelo del giorno, in cui la liturgia propone l’episodio della Trasfigurazione del Signore il pontefice ha volto lo sguardo al dolore che in Gesù è trasfigurato. La Trasfigurazione anticipa la luce della Pasqua, evento di morte e di resurrezione. Il Santo Padre pone l’accento sulla “luce nuova che Cristo irradia su tutti i corpi flagellati dalla violenza, sui corpi crocefissi dal dolore, sui corpi abbandonati nella miseria“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Angelus 1 marzo 2026, papa Leone XIV: fermare la spirale della violenza prima che diventi voragine

