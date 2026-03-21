Il Papa ha espresso la necessità di un popolo della pace per contrastare l’odio e il veleno della divisione. Le sue parole evidenziano come il conflitto non si limiti a dimensioni geopolitiche, ma si insinui anche nelle relazioni personali, contaminando il linguaggio e influenzando i rapporti quotidiani. La sua dichiarazione si inserisce in un momento in cui la divisione si manifesta in diversi aspetti della società.

C’è un passaggio, nelle parole del Papa, che fotografa più di ogni altro il tempo che stiamo vivendo: un’epoca in cui il conflitto non è solo tra Stati o blocchi geopolitici, ma scivola dentro le relazioni, contamina il linguaggio pubblico e finisce per deformare persino i rapporti quotidiani. È lì che nasce quello che il Pontefice definisce senza mezzi termini il “ veleno della divisione ”, qualcosa che non resta confinato nella politica ma “inquina i cuori” e, di conseguenza, la società. Durante l’udienza al Movimento dei Focolari, il Papa ha scelto parole nette, quasi allarmate, ma al tempo stesso cariche di una prospettiva precisa. Non si tratta solo di denunciare un clima, ma di indicare una direzione: contrastare questa deriva con la testimonianza evangelica dell’unità, del dialogo, del perdono e della pace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa contro il veleno della divisione: “Serve un popolo della pace per fermare l’odio”

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