Il Papa torna a parlare chiaro sull’aborto, definendolo «il distruttore della pace». In un messaggio forte, Leone XIV mette in guardia contro questa pratica, che considera una grave minaccia per la società e per la convivenza. Non fa giri di parole e ribadisce con fermezza che l’aborto è immorale, anche se ormai diffuso e tollerato. La sua voce si leva come un monito, chiedendo maggiore responsabilità morale alle comunità e alle istituzioni.

Leone XIV lancia un monito sulla responsabilità morale delle società contemporanee. Sarà anche «voce di uno che grida nel deserto», ma papa Leone XIV, con illuminato coraggio al servizio della verità, in perfetta coerenza con i suoi predecessori, non perde occasione per ribadire con forza la condanna della più iniqua e immorale delle pratiche che i nostri giorni hanno drammaticamente «normalizzato»: l’aborto. Anche ieri, nel contesto degli appelli quotidiani e accorati lanciati al mondo intero perché cessino le guerre, il Santo Padre ha voluto riprendere il «grido» d’allarme di suor Teresa di Calcutta: non ci sarà mai pace in un mondo che sostiene e promuove l’aborto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Papa ribadisce la difesa della vita: «L’aborto è il distruttore della pace»

Approfondimenti su Papa LeoneXIV

Il Papa torna a parlare di aborto e lo fa in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Il Papa torna a parlare dell’aborto, definendolo il più grande distruttore di pace.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Papa LeoneXIV

Argomenti discussi: Il Papa ai giovani politici: non ci sarà pace se si scartano i deboli e i nascituri; Custodire voci e volti umani, Messaggio del Papa per la LX Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali; Papa Leone XIV, la divisione tra i cristiani impedisce vedere la luce di Gesù; Leone XIV: Mai più antisemitismo.

Il Papa, la Chiesa è contro tutte le forme di antisemitismo.Il Papa ribadisce che la Chiesa si oppone a tutte le forme di antisemitismo, esortando al dialogo e al rispetto fra le fedi. agenziagiornalisticaopinione.it

Il Papa: la guerra è tornata di moda. E nel mondo si riducono i dirittiÈ un «quadro drammatico» quello «che abbiamo di fronte ai nostri occhi» nel mondo. Segnato dalla «guerra» che «è tornata di moda» e da «un fervore bellico» che «sta dilagando», spiega Leone XIV. avvenire.it

"L'aborto è il più grande distruttore della pace!" Lo diceva Madre Teresa e oggi lo ribadisce Papa Leone XIV con parole chiarissime e inequivocabili. Senza difesa della vita non c’è pace. Una società che elimina i più fragili non costruisce futuro. Difendere la facebook

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV La pace bene arduo ma possibile Leone XIV incontra il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede Il Papa denuncia «un corto circuito» dei diritti umani e ribadisce l’importanza del multilateralismo osservatoreromano.va/i x.com