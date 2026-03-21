Ho fatto l’errore di lasciare Caterina Caselli che mi aveva scoperto e trattava gli artisti con rispetto Dopo 10 anni ci siamo riabbracciati | lo rivela Paolo Vallesi

Da ilfattoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Vallesi ha raccontato di aver lasciato Caterina Caselli, che lo aveva scoperto e trattava gli artisti con rispetto, e di aver riabbracciato la stessa dopo dieci anni. La sua intervista è stata trasmessa sabato alle 17 durante la puntata di “Ciao Maschio” condotta da Nunzia De Girolamo. Vallesi ha condiviso questa esperienza durante la trasmissione.

Paolo Vallesi è ospite a “Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Il cantautore ha ripercorso uno dei momenti più significativi della sua carriera: la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo del 1991 con “La forza della vita”. Un successo arrivato quando era molto giovane e non del tutto preparato a gestirlo: “Andai da solo in macchina, con una camera prenotata per due notti perché la casa discografica era convinta che sarei uscito subito. Mi ero esercitato per un mese a casa con una scopa in mano, registrando e cercando di capire. Avevo il terrore di salire sul palco e dimenticarmi il testo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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