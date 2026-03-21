È morto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, l’ex ministro e politico era il quinto di sette figli di Salvatore Cirino e Clara. La sua carriera politica e il suo ruolo nel governo sono stati protagonisti di molte vicende pubbliche nel corso degli anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti ufficiali.

È morto all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino. L'ex Ministro e politico, nato a Napoli il 3 settembre 1939, era quinto di sette figli di Salvatore Cirino e Clara, famiglia della media borghesia napoletana che abitava a Piazza Cavour. Uno dei suoi fratelli, Bruno, deceduto il 17 aprile 1981, era un militante del PCI e un noto attore teatrale, famoso per il suo ruolo di maestro di scuola nella serie televisiva "Diario di un maestro" (1973). Il nonno materno, medico di professione, fu anche deputato con Giolitti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, è morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro aveva 86 anni

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