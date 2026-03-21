È scomparso a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura politica che ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama italiano. È stato parlamentare, leader della Democrazia Cristiana e ministro nei governi guidati da Andreotti. La sua carriera si è svolta nel corso di diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel mondo politico nazionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni tra le istituzioni e gli ambienti politici.

È morto Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare ed ex leader della DC e ministro dei governi Andreotti. Pomicino si è spento all’età di 86 anni, era ricoverato da qualche giorno. Renzi: “Una delle personalità più raffinate Prima Repubblica”. “Con Paolo Cirino Pomicino se ne va una delle personalità più raffinate della Prima Repubblica e una delle menti più interessanti e anticonformiste di questa lunga stagione di transizione politica. Le mie condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Così in una nota l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Casini: “Appassionato e competente, ci mancherà”. “C’eravamo abituati a ritenere che Paolo fosse indistruttibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni l’ex leader della DC

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